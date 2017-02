Et billede fra en lokal tv-station viser en politimand, der dukker sig efter en eksplosion i Indonesien.

Artiklen: Indonesisk politi dræber bombemand med mulige bånd til IS

Indonesisk politi dræber bombemand med mulige bånd til IS

Siden gemte han sig i en regeringsbygning i Bandung, der er hovedstad i provinsen Vestjava.

Her kastede han efterfølgende forskellige ting ud fra anden sal af bygningen, som han også prøvede at sætte ild til, da politiet bad ham om at overgive sig, rapporterer CNN i Indonesien.

Politiet indgik derefter i en skudveksling med manden og skød og dræbte ham ifølge Reuters.

- Situationen er nu under kontrol. Vi prøvede at forhandle, men i stedet prøvede gerningsmanden at brænde stedet af.

Det siger politichef Anton Charliyan og tilføjer ifølge Reuters, at "JAD er en mulighed". JAD står for Jemaah Ansharut Daulah, som har forbindelse til Islamisk Stat.

Indonesien, der er verdens mest befolkede land med et flertal af muslimske indbyggere, har længe kæmpet mod militant islamisme.

I de seneste 15 år har landet ifølge AFP været ramt af en stribe angreb, der blandt andet inkluderer Bali-bomberne i 2002, hvor 202 mennesker blev dræbt.

Myndigheder og politikere har systematisk slået ned på militante netværk, men opstandelsen af den militante gruppe Islamisk Stat (IS) har givet nye problemer i landet.

En lang række angreb og fejlslåede attentater er således blevet kædet sammen med IS-støtter i Indonesien de seneste år.