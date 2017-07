Indonesiens præsident til politiet: Skyd narkohandlere

Det kan være nødvendigt at skyde forbryderne, hvis de modsætter sig anholdelse, siger præsidenten.

I Indonesien opfordrer præsident Joko "Jokowi" Widodo nu politiet til at tage skrappe midler i brug mod narkohandlere.

- Vi bliver nødt til at tage affære. Hvis narkohandlere, som opererer i Indonesien, kæmper imod, når de bliver anholdt, kan betjente skyde dem, fordi vi lige nu er i en krisesituation med hensyn til narkotika.

Sådan sagde Widodo ifølge talsmand Johan Budi under et møde med et parti.

Lokale medier rapporterede i sidste uge, at politiet skød en mand fra Taiwan, som modsatte sig anholdelse.

Det skete under en beslaglæggelse af krystalliseret metamfetamin. Aktionen var den hidtil største i Indonesien.

Præsidentens talsmand understreger, at der ikke er tale om en "skyd for at dræbe"-opfordring.

Men det er en besked til alle indonesere om at vise deres engagement i regeringens kamp mod bekæmpelsen af ulovlig narkotika.

Indonesien har strenge narkolove, og narkohandlere kan få dødsstraf i landet.

Dusinvis sidder i skrivende stund på dødsgangen dømt for narkohandel.

Og sidste år blev fire personer, en indoneser og tre nigerianere, henrettet for at overtræde narkolovgivningen i landet.

Præsident Widodos opfordring følger i sporene på hans filippinske kollega, præsident Rodrigo Duterte.

Duterte indledte en offensiv mod narkotika i landet sidste år, som indtil videre har kostet tusindvis af formodede narkohandlere og -misbrugere livet.