Indonesien går nye veje for at forbyde muslimsk parti

Det sker i et forsøg på sætte en stopper for organisationen Hizb ut-Tahrir og andre lignende organisationer.

Indonesiens præsident, Joko Widodo, har underskrevet et dekret, der giver regeringen mulighed for at forbyde ekstremistiske og radikale organisationer.

Hizb ut-Tahrir er et sunnimuslimsk politisk parti, der arbejder for at etablere et kalifat med islamisk lov, sharia, som grundlag. Det anslås, at der er titusindvis af medlemmer i Indonesien.

Partiet er stærkt kontroversielt over det meste af kloden. Blandt andet er det forbudt i Tyskland. Det er også ofte blevet foreslået af danske politikere, at Hizb ut-Tahrir skal gøres ulovligt.

Det indonesiske tiltag kommer, efter at der i flere måneder har været stigende religiøse spændinger i verdens folkerigeste muslimske nation.

Indonesien er generelt set som et land, hvor de fleste praktiserer en moderat form for islam.

Der er imidlertid også stærkt religiøse kræfter i visse dele af landet, og det har ført til sekteriske sammenstød.

I den konservative provins Aceh fik to mænd, en 20-årig og en 23-årig, hver 83 stokkeslag på en offentlig plads i maj. Det skete, fordi de havde haft sex med hinanden.

Også på andre fronter er minoriteter trængte. Tidligere i maj blev Jakartas kristne guvernør, Basuki Tjahaja Purnama, smidt to år i fængsel. Angiveligt havde guvernøren ytret blasfemiske udtalelser om Koranen.

Purnama var en allieret til præsidenten. Inden han blev smidt i fængsel, demonstrerede Hizb ut-Tahrir og flere andre konservative kræfter mod guvernøren.

Det nye dekret fra Indonesiens præsident betyder, at regeringen kan omgå en potentielt langvarig retsproces for at implementere forbuddet.

Tiltaget er straks blevet mødt med modstand.

Blandt andet har organisationen Human Rights Watch, der arbejder for at udbrede menneskerettigheder, på det kraftigste taget afstand fra det indonesiske tiltag.