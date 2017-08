Indisk guru skal ti år i fængsel for to voldtægter

- Retten har bestemt, at den anklagede skal i fængsel i ti år, siger Ram Niwas, seniorembedsmand med ansvar for lov og ret i delstaten Haryana, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En dommer i Indien har mandag idømt den indiske guru Gurmeet Ram Rahim Singh ti års fængsel for at have voldtaget to kvinder.

Den indiske guru vil anke dommen, siger hans advokat ifølge al-Jazeera.

Tilhængere af guruen reagerede med voldelige protester, da Gurmeet Ram Rahim Singh i sidste uge blev dømt for voldtægt. Under urolighederne blev flere end 30 mennesker dræbt, og 200 blev såret.

Situationen er fortsat højspændt i det nordlige Indien. Efter de voldsomme optøjer havde myndighederne skærpet sikkerheden før domsafsigelsen.

Der blev indført udgangsforbud i flere områder i delstaterne Haryana og Punjab, mens den indiske hovedstad, New Delhi, har været i højt beredskab, skriver Reuters.

Dommeren blev fløjet til fængslet, hvor Gurmeet Ram Rahim Singh befinder sig, så guruen ikke skulle forlade stedet. Et bibliotek blev omdannet til retslokale.

Vejene til fængslet er afspærret, mens journalister har fået forbud mod at komme tættere på end 1,6 kilometer.

Voldtægten af de to kvinder fandt sted i 2002. De to kvinder var en del af guruens følge.

Ifølge dommen voldtog guruen de to kvinder i sin ashram, som er et samlingssted for sektens tilhængere.

Retssagen mod Singh blev indledt, efter at den tidligere premierminister Atal Bihari Vajpayee i 2002 modtog et anonymt brev fra en kvinde.

Hun skrev, at hun og flere andre var blevet voldtaget gentagne gange af sektlederen.

Guruen står i spidsen for sekten Dera Sacha Sauda, som hævder at have over 50 millioner tilhængere.