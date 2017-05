Indiens lynhurtige skilsmisser ender i højesteret efter 80 år

Det arabiske ord "talaq", der betyder "skilsmisse", er tilstrækkeligt til at blive skilt inden for islam - i Indien. Det skal blot udtales tre gange af manden.

Indien er et af en lille håndfuld lande, hvor denne praksis er tilstrækkelig til at sikre skilsmisse. Men aktivister siger, at det er en diskriminerende praksis.

Højesteret skal tage stilling til et tilsyneladende stort spørgsmål: Er proceduren "tredobbelt talaq" en grundlæggende praksis i islam?

Mange muslimske grupper har modsat sig domstolens indblanding i deres religiøse anliggender, selv om Indiens regering og premierminister Narendra Modi støtter indblandingen.

Det ømfindtlige spørgsmål skal nu behandles af fem dommere: En hindu, en sikh, en kristen, en muslim og en zoroastrianer (en tilhænger af en af verdens ældste religiøse sekter).

Repræsentanter for de to positioner i sagen får tre dage til at diskutere. Høringen afsluttes 19. maj, og afgørelsen falder i løbet af de kommende uger.

Ifølge den indiske regering er den omstridte skilsmissepraksis i strid med forfatningen og nedværdigende over for kvinder.

Aktivister, som forsøger at få denne praksis gjort ulovlig, beretter om store konsekvenser for kvinder.

De siger, at tusindvis af især fattige kvinder efterlades med intet, fordi deres mand har gentaget det lille ord. De tvinges enten hjem til deres forældre, eller de bliver hjemløse.

I Indien har det siden en lov i 1937 været muligt for en mand at blive skilt på denne måde, skriver BBC. Det fremgår af loven, at i tilfælde af strid må staten ikke blande sig.

Ifølge indiske aktivister har andre store islamiske lande som Pakistan og Bangladesh forbudt denne omstridte praksis.

Men i Indien, hvor muslimerne er en minoritet, har den overlevet.