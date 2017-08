Indiens højesteret nægter muslimske mænd lynskilsmisse

Afgørelsen er truffet af et panel af fem dommere, der repræsenterer Indiens største trosretninger - hinduismen, kristendommen, islam, sikhisme og zoroastrianisme.

Blandt de personer, der har været med til at rejse sagen, er Shayara Bano, hvis mand afsluttede deres ægteskab ved at skrive et brev i 2015 med ordet "talaq" nævnt tre gange.

Bano fik et nervøst sammenbrud efter "skilsmissebrevet".

Højesteret skulle tage stilling til spørgsmålet: Er proceduren "tredobbelt talaq" en grundlæggende praksis i islam?

Dommerne siger, at det er alt for vilkårligt eller tilfældigt at tillade en mand at "ødelægge et ægteskab ud fra nogle luner".

- Hvad der er syndigt ud fra et religiøst syn, kan ikke gøres gyldigt i henhold til loven.

Indien er et af en lille håndfuld lande, hvor denne praksis har været tilstrækkeligt til at sikre skilsmisse. Men aktivister siger, at det er en diskriminerende praksis.

De siger, at tusindvis af især fattige kvinder efterlades med intet, fordi deres mand har gentaget det lille ord. De tvinges enten hjem til deres forældre, eller de bliver hjemløse.

I Indien har det siden en lov i 1937 været muligt for en mand at blive skilt på denne måde.

Ifølge indiske aktivister har andre store islamiske lande som Pakistan og Bangladesh forbudt denne omstridte praksis. Men i Indien, hvor muslimerne er en minoritet, har den overlevet.