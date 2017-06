Indien vil gå længere end klimaaftalen fra Paris

Modi siger efter det to timer lange møde, at Indien vil gå "højere og længere" i Parisaftalen om klimaforandringer.

Meldingen kommer, efter at Donald Trump, USA's præsident, i torsdags meddelte, at USA trækker sig ud af aftalen.

Trump mener, at aftalen er dårlig for USA's økonomi og arbejdspladser.

I den franske hovedstad, Paris, taler Modi om, at "Indien vil fortsætte med at arbejde højere og længere", end Parisaftalen tilsiger.

- Den kan beskytte kommende generationer og give nyt håb, siger Modi om aftalen, der kom i stand under FN-klimakonferencen i Paris i 2015.

195 lande har skrevet under på aftalen. Syrien og Nicaragua står som de eneste uden for, og USA vil så også trække sig ud af den.

Modi undlod efter mødet med Macron at komme med direkte kritik af Trump.

Præsident Macron siger, at han og den indiske leder drøftede handel, forsvarsanliggender, kampen mod terrorisme, men at de "hovedsagelig havde drøftet vor forpligtelse over for klimaet".

- Jeg vil gerne gentage Frankrigs fulde forpligtelse til at kæmpe mod den globale opvarmning, siger Macron.

Klimaaftalen sigter på at reducere udslippet af CO2 for at forsøge at holde temperaturstigningen på under to grader celsius i forhold til 1850'erne, da industrialiseringen for alvor kom i gang.

Indien er den tredje største udleder af CO2 i verden. Kina og USA er de to største.

Macron siger, at han i slutningen af året besøger Indien i forbindelse med et internationalt topmøde om solenergi.

Netop solenergi er et område, hvor Frankrig gerne vil samarbejde mere med Indien.