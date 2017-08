Indien ramt af ny togafsporing få dage efter dødsulykke

For fire dage siden blev 23 mennesker dræbt i en lignende ulykke i samme delstat.

Adskillige passagerer meldes kvæstet, efter at adskillige vogne på et eksprestog onsdag før daggry blev afsporet i Uttar Pradesh i det nordlige Indien.

En talsmand for landets jernbaneselskab, Indian Railways, oplyser, at 12 vogne er væltet, efter at toget havde ramt en lastbil.

- Samtlige tilskadekomne er bragt på hospital, siger talsmand Anil Saxena til nyhedsbureauet AFP.

En lokal politichef oplyser ifølge AFP, at 42 personer er kommet til skade. Andre medier nævner tal fra omkring 20 og op til 70.

Lørdag mistede 23 passagerer livet og omkring 150 kom til skade, da et hurtigtog kørte af sporet og ramte ind i flere boliger.

Indiens jernbanenet er målt i skinnekilometer det fjerdestørste i verden, og tog er med omkring 22 millioner passagerer dagligt den foretrukne rejseform i det store land.

Men Indian Railways er ifølge AFP underfinansieret, og det viser sig i kraft af en nedslidt infrastruktur og hyppige dødsulykker.

Eksperter har også påpeget lave sikkerhedsstandarder som årsag til en høj ulykkesfrekvens.

For lidt under et år siden døde 146 personer i togulykke i Uttar Pradesh.

En redegørelse fra 2012 konkluderede, at næsten 15.000 personer dør hvert år på de indiske jernbaner. Og den beskrev det årlige tab af liv som en massakre.

Premierminister Narendra Modis regering har lovet at investere 870 milliarder kroner over fem år i moderniseringen af landets jernbaner.

Japan er gået med til at levere omkring 75 milliarder kroner i lån til at bygge Indiens første højhastighedstog.

Modi skal således diskutere sagen med den japanske premierminister, Shinzo Abe, i september, skriver Reuters.