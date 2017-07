Indien og Israel styrker samarbejde om forsvar

Modis tredages besøg understreger et styrket forhold mellem de to lande. De har øget et samarbejde til milliarder af dollar om forsvar og terrorbekæmpelse samt landbrug.

Israel premierminister, Benjamin Netanyahu, og medlemmer af hans regering tog imod Modi. Det skete ved en officiel velkomstceremoni i Ben Gurion lufthavn nær Tel Aviv.

De to ledere omfavnede hjerteligt hinanden og holdt korte taler om det øgede samarbejde om sikkerhed, landbrug og energi. Ifølge israelske medier har Israel og Indien underskrevet forsvarsaftaler til et årligt gennemsnit på over en milliard dollar.

Modi kaldte sit besøg "epokegørende". Netanyahu kaldte det "historisk".

Indien er verdens største importør af våben og forsvarsteknologi. I de senere år har Indien i stigende grad bevæget sig væk fra at importere våben fra Rusland.

Israel har kaldt det en diplomatisk sejr, at det er lykkedes at knytte tætte bånd til det store land.

Israelske kommentatorer har fremhævet, at Modi ikke har planlagt et besøg hos palæstinensiske ledere i Ramallah på Vestbredden. Det er ellers almindeligt for besøgende statsledere.

Modi havde dog besøg af den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, i New Delhi i maj. Inderne har traditionelt støttet oprettelsen af en palæstinensisk stat.

Modis besøg markerer, at de to lande har haft diplomatiske forbindelser i 25 år. Ingen indisk premierminister eller præsident har tidligere besøgt Israel.