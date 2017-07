Indien-kender: Modis mand står til at blive ny præsident

Når tusindvis af indiske politikere mandag sætter kryds ud for den person, de ønsker at se som landets næste præsident, vil de fleste sandsynligvis stemme på den 71-årige Ram Nath Kovind.

- Han har rigtig gode chancer for at blive valgt, for ikke alene har regeringen peget på ham, men der er også mange partier rundt omkring i Indiens lovgivende forsamlinger på delstatsniveau, som går ind for ham, siger han.

Indiens premierminister, Narendra Modi, har offentligt bakket op om Kovind - tidligere advokat og guvernør i delstaten Bihar - som Modis eget parti, BJP, har valgt som dets kandidat.

- Jeg er sikker på, at Shri Ram Nath Kovind vil være en exceptionel præsident og fortsætte med at være en stærk stemme for de fattige, underkuede og marginaliserede, skrev Modi på Twitter efter nomineringen.

Kovind er dalit, eller såkaldt kasteløs. Hvis han bliver valgt, er det kun anden gang i landets historie, at et medlem af den såkaldte dalit-gruppe, også kaldet de urørlige, får titlen som præsident.

For Modi vil valget af Kovind sende et vigtigt signal til de omkring 200 millioner dalitter, som med sit store antal er en vigtig vælgergruppe.

Dalitterne er blandt de fattigste i Indien og bliver ifølge nyhedsbureauet AFP ofte nægtet adgang til blandt andet uddannelse.

Oppositionen har også valgt en dalit som sin kandidat til Indiens højeste embede.

- Kovind er oppe imod Meira Kumar, en kvindelig diplomat og toppolitiker, tidligere minister og forkvinde for underhuset i Delhi. Hun er kendt og har også stor opbakning, men hun vil næppe kunne få flere stemmer end Kovind, siger Stig Toft Madsen.

I Indien er præsidentvalget et indirekte valg, som foregår hver femte år. Her er det medlemmerne af overhuset og underhuset i parlamentet samt de folkevalgte i delstaterne, der kan stemme.

Resultatet af valget bliver offentliggjort torsdag. Vinderen skal afløse Indiens nuværende præsident, Pranab Mukherjee.