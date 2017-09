Indien bygger højhastighedsbane fra Mumbai til Gujarat

Japan finansierer projektet til over 106 milliarder kroner.

Højhastighedsbanen skal stå færdig i 2022.

Abe og Modi tog også de første spadestik til et institut i Gujarat, hvor der skal uddannes 4000 personer til driften af højhastighedsbanen.

Analytikere siger, at den nye togbane vil skabe en hel ny dynamik i udviklingen af infrastrukturen i det vestlige Indiens industrielle vækstcenter.

- Et stærkt Indien er i Japans interesse, og et stærkt Japan er i Indiens interesse, hedder det i talen, som Abe holdt ved åbningsceremonien torsdag.

Forhandlinger mellem Modi og Abe er også koncentreret om sikkerhed, da begge lande er bekymrede over det gigantiske Kinas voksende indflydelse i verdensdelen.

De to ledere understregede også torsdag, at de har fokus på initiativer, som skal øget vækst i Afrika - blandt andet gennem infrastrukturprojekter.

Desuden vil Indien og Japan styrke et samarbejde om produktion af våben og militært udstyr - blandt andet avancerede militære køretøjer og robotter.

Japan og Indien er på mange måder diametrale modsætninger: Indiens kaotiske storbyer har meget unge indbyggere, mens Japans store, rene og rige bycentre er præget af en aldrende befolkning.

Abe og Modi har gentagne gange understreget, at de har samme værdier og interesser.

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, lovede tidligere på sommeren blandt andet, at Kina vil bruge, hvad der svarer til 824 milliarder kroner på den såkaldte silkevej, som indebærer massive udvidelser af handelsruter til Europa og Afrika - både til vands og på land.

Nogle vestlige diplomater har udtrykt bekymring over projektet. De ser det som et forsøg på at udvide kinesisk indflydelse i verden. Det har Kina afvist. Blandt andet har kineserne sagt, at Silkevejen bliver åben for alle.