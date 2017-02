Indbyggerne i San Francisco betaler verdens højeste husleje

De tre amerikanske storbyer topper listen over de dyreste byer i verden at leje en lejlighed i i 2017.

Det skriver The Wall Street Journal.

I verdens dyreste by, San Francisco, er den gennemsnitlige husleje for en lille lejlighed med plads til en familie på fire 4000 dollar om måneden svarende til godt 28.000 kroner.

Således skal familien tjene 163.000 dollar - eller knap 1,2 millioner kroner - om året for at have råd til at bo i lejligheden.

I New York City skal en enkelt person betale 1994 dollar - godt 14.000 kroner - om måneden for en lille etværelseslejlighed. Ifølge The Wall Street Journal skal vedkommende tjene 82.000 dollar - godt 577.000 kroner - om året for at have råd til det.

Imens skal en familie på fire i New York City betale 3784 dollar - eller godt 26.600 kroner - om måneden for "en beskeden lejlighed", skriver avisen.

Nesteds beregninger er baseret på et boligareal på 39 kvadratmeter til en enkelt person og 75 kvadratmeter til en familie på fire.

Hongkong er placeret på en fjerdeplads på listen og er den dyreste by uden for USA. Her skal en familie have en samlet indkomst på 126.000 dollar - eller knap 888.000 kroner - om året for at have råd til at bo i en lille lejlighed.

Den historisk dyre hovedstad London er faldet ud af top ti og ligger nu på en 12.-plads mellem Los Angeles og Miami.

Ifølge Nested er Detroit den amerikanske storby i undersøgelsen, hvor man får flest kvadratmeter for pengene. Her ligger den månedlige husleje for en enkelt person på 500 dollar svarende til cirka 3500 kroner.