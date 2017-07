Indbyggerne i Caracas forbereder sig på uroplaget valgdag

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Forlæng barrikaderne til og med i morgen. Gå alle sammen på gaden søndag og kræv en omdannelse af Venezuela, skriver kongresmedlem Freddy Guevara på Twitter.

De, der er imod den socialistiske præsident, boykotter søndagens afstemning, og nærmest alle kandidater støtter derfor Maduro.

Præsidenten har besluttet, at befolkningen skal stemme om 545 medlemmer til et nyt organ, der får til opgave at omskrive landets grundlov. Kritikere mener dog, at valget er ulovligt.

- Jeg kommer ikke til at stemme i morgen. Jeg bliver hjemme og ser tv-serier, og senere skal jeg naturligvis ud og deltage i protesterne, siger Margarita Lopez.

- Det er ikke sikkert, at det kommer til at gøre noget godt, men vores stemmer er nødt til at blive hørt, siger hun.

Regeringen har forbudt protester frem til tirsdag, men oppositionsleder Henrique Capriles har opfordret sine tilhængere til at demonstrere langs landets hovedveje søndag.

Det frygtes, at valget kan få volden i gaderne til at eskalere.

- Vi er meget nervøse for, at rædslerne vil udvikle sig til et blodbad, sagde Luis Almagro, generalsekretær i Organisationen af Amerikanske Stater (OAS), ifølge nyhedsbureauet dpa lørdag.

Regeringen har på forhånd advaret om, at enhver, der deltager i protester, demonstrationer eller marcher, som kan forstyrre eller påvirke afstemningen søndag, vil få mellem fem og ti års fængsel.

Valget er ifølge nyhedsbureauet AP skruet sådan sammen, at mindre valgkredse, hvor præsidenten står stærkt, vejer lige så tungt som større byer, hvor oppositionen har stor tilslutning.