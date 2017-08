Indbyggere i spansk by i chok: Mistænkte angrebsmænd var vores naboer

- Vi har været naboer hele vores liv, og så ender de med at gøre det her, siger Maria, der er tjener i Ripoll.

Derfor er det endnu mere chokerende for indbyggerne at høre, at de formodede gerningsmænd bag to dødelige angreb i Spanien boede blandt dem.

Angrebsmændene brugte køretøjer til at pløje fodgængere ned i Barcelona og kystbyen Cambrils torsdag og natten til fredag.

De dræbte 14 personer og sårede flere end 100 i angrebet, som Islamisk Stat hævder at stå bag.

Og mindst syv af de i alt 12 mistænkte voksede op i Ripoll eller boede der.

De fleste var børn af marokkanske migranter.

Blandt andet 17-årige Moussa Oukabir, 18-årige Siad Aallaa og 24-årige Mohamed Hychami, der var blandt de fem dræbte i den Audi, der blev brugt under angrebet i Cambrils.

Og mindst tre af de fire anholdte i forbindelse med angrebene boede i den lille by med omkring 10.000 indbyggere.

Lørdag gennemsøgte politiet en lejlighed, der tilhører en imam i byen, fortæller hans sambo Nourddem.

- Sidste gang, jeg så ham, var tirsdag, og han fortalte mig, at han ville til Marokko for at se sin kone, siger han.

Men det er langtfra sikkert, at imamen er taget til Marokko.

For den spanske avis El País har lørdag skrevet, at imamen muligvis er blandt de omkomne i en eksplosion i et hus i Alcanar.

En by, der ligger omkring 200 kilometer syd for Barcelona, hvor de formodede gerningsmænd angiveligt var i færd med at bygge bomber, der ifølge politiets teori skulle være brugt til langt større angreb i Catalonien.

Det blev dog forpurret, da eksplosionen fandt sted sent onsdag.

I Ripoll er forfærdelsen over, at nogle af deres egne har udført det blodigste angreb i Spaniens historie siden 2004 til at mærke.

En anden tjener på en café fortæller, at han for ganske nylig havde serveret øl for nogle af de mistænkte.

- For to dage siden kom de - to af dem og et barn. De fik en Heineken, en café au lait, og barnet fik en juice, siger tjeneren, der ønsker at være anonym.

De formodede angrebsmænd opførte sig normalt, tilføjer han.

En kunde på en af barerne i byen, Alberto Battle, siger, at "det selvfølgelig er overraskende", at de mistænkte boede i Ripoll.

- Normalt ser du de her ting ske i andre lande, og du tror altid, at det vil blive ved med at ske for andre. Og det påvirker dig virkelig, når det så sker i Barcelona, og at det er udført af folk fra Ripoll, siger han.

Andre lokale fortæller dog, at der var tydelige tegn på, at nogle i det lokale muslimske samfund var blevet mere radikaliserede.

For nylig havde en kronik i en lokal avis blandt andet opfordret myndigheder til at undersøge udtalelserne fra nogle af de imamer, der havde prædiket under ramadanen - den muslimske fastemåned.