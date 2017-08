Indbyggere evakueres efter digebrud ved Houston

I et opslag på det sociale medie Twitter siger de lokale myndigheder, at beboer i området øjeblikkeligt må bryde op og tage væk.

Indbyggere syd for Houston er ved at blive evakueret, efter at en dige er brudt sammen, oplyser embedsmænd i Texas.

- Diget ved Columbia Lakes er brudt sammen. Tag væk øjeblikkeligt!

Columbia Lakes er et søområde syd for Houston. Store dele af området står fortsat under vand.

Myndighederne skønner, at orkanen Harvey har forårsaget skader for milliarder af dollar. Harvey bliver sammenlignet med orkanen Katrina, der anses for at være den dyreste naturkatastrofe i USA's historie.

Alene i skadeserstatninger udbetalte forsikringsselskaber efter Katrina ramte det sydlige del af USA i august 2005 næsten 81 milliarder dollar ifølge Bloomberg News.

Harvey gik i land sent fredag aften lokal tid som en kategori 4 orkan. Det er ifølge AFP den kraftigste orkan til at ramme Texas i over 50 år.