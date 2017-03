IS trækker sig fra Palmyra og efterlader net af landminer

Den syriske hær er ved at genvinde den syriske by Palmyra. Kun landminer hæmmer dem fra sidste ryk ind.

Islamisk Stat (IS) er trængt tilbage i den historiske by Palmyra i Syrien. Det siger observatører torsdag.

- IS har trukket sig fra det meste af Palmyra, efter at have lagt landminer ud i byen. Der er stadig selvmordsbombere tilbage i den østlige del af byen, siger observatoriets leder Rami Abdel Rahman.

Landminerne betyder, at de syriske styrker endnu ikke har kunnet trænge ind i hjertet af byen og byens østlige dele. Men en indtagelse af byen skulle være nært forestående.

Palmyra er kendt for sine oldtidsruiner, der er på Unescos liste for verdens naturarv.

Byen har været skiftevis på IS og den syriske regerings hænder siden maj 2015, hvor Islamisk Stat første gang indtog byen.

Dengang smadrede IS store dele af de historiske templer og bygninger, som byen havde.

Byen var i kort tid kontrolleret af syriske styrker i 2016, men blev genvundet af Islamisk Stat i december 2016.

Satellitbilleder har vist, at IS har smadret flere af byens bygninger, siden IS fik kontrollen med byen igen, men den fulde skala af de nye ødelæggelser er endnu ikke kendt, da styrkerne ikke kan indtage byen.

- Der er ikke flere IS-krigere i det meste af den gamle by, men der er mange miner, siger Rami Abdel Rahman.

Islamisk Stat bliver bekæmpet fra alle sider i både Irak og Syrien, hvor deres selvudråbte kalifat strækker sig.

I Syrien er de trængt tilbage i deres vigtigste by, Mosul, mens et slag om Raqqa, der regnes for at være IS hovedsæde i Syrien, formentligt snart vil finde sted.

Konflikten i Syrien har stået på siden marts 2011 og går dermed ind i sit sjette år.

FN har konkluderet ved flere lejligheder, at der er begået brud på menneskerettighederne flere gange i konflikten af flere parter.