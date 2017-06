IS tager skylden for knivdrab på israelsk politikvinde

Den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat (IS) har taget skylden for to angreb uden for Jerusalems gamle bydel.

Ved det ene blev to palæstinensere skudt og dræbt, efter at de havde åbnet ild mod og forsøgt at stikke en gruppe israelske politifolk med kniv, oplyser politiet.

Ved det andet angreb, der fandt sted kort efter det første, blev politikvinden stukket ned. Hun døde kort efter af sine kvæstelser på et hospital. Attentatmanden blev også her skudt og dræbt af politiet.

Det er angiveligt første gang, at IS tager skylden for et angreb i Israel.

En bølge af angreb på gaderne i Israel begyndte i oktober 2015, men der har på det seneste været færre og færre.

Israel har hidtil placeret skylden hos de palæstinensiske ledere.

IS skriver i en erklæring, der er udsendt via gruppens nyhedsbureau Amaq, at tre IS-krigere har angrebet "en samling jøder" sent fredag lokal tid.

Gruppen advarer desuden om, at angrebet "ikke vil blive det sidste".

Under angrebet blev mindst én anden person fra politiet såret. Det fandt sted, mens muslimer markerede slutningen på den tredje fredag i ramadanen, hvor der fastes.

Derfor var tusindvis af muslimer samlet kort fra gerningsstedet i al-Aqsa-moskeen, der er det tredjehelligste sted inden for islam efter Mekka og Medina.

ritzau/Reuters