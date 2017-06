IS-leder Baghdadi har svært ved at finde skjulesteder

Abu Bakr al-Baghdadi begynder at få svært ved at finde steder, hvor han kan gemme sig for sine mange fjender.

Det betyder, at IS kun har kontrol med to bymæssige områder i Irak, skriver avisen The Guardian.

De to steder er byen Bukamal på grænsen mellem Irak og Syrien og så en del af det vestlige Mosul.

Iraks hær har med støtte fra den internationale koalition siden efteråret kæmpet for at erobre Mosul fra IS, og den østlige del af byen er erobret.

The Guardian skriver, at avisen har talt med en kilde, der tidligere i år så al-Baghdadi.

Han blev kendt i det meste af verden, da han fra en moské i netop Mosul i 2014 udråbte det selverklærede kalifat Islamisk Stat i de dele af Irak og Syrien, som den militante bevægelse kontrollerede.

Det område er nu skrumpet meget i begge lande.

Det er ikke klart, hvor al-Baghdadi befinder sig. Han er flere gange meldt dræbt, men lever så vidt vides endnu.

Avisen skriver, at han i lange perioder i de seneste tre år har opholdt sig i Baaj, der nu er erobret af shiamilitserne.

Han skal også have opholdt sig i IS-hovedkvarteret Raqqa i Syrien.

Guardians kilde siger, at al-Baghdadi blev set i grænsebyen Bukamal tidligere i år.

Kilden beskriver ham som tynd. Han gik foroverbøjet.

Han kørte dengang i en lille kortege på fire biler med eget sikkerhedsopbud.

Han var kun få minutter i offentligheden, inden han blev bragt væk.

Iraks hær fortsætter i øjeblikket offensiven i Mosul, og The Guardian skriver, at både USA og Iran nu ventes at rette deres fokus mod Bukamal.

Samtidig nærmer kurdiske oprørsstyrker i Syrien sig Raqqa fra tre sider.