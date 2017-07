IS-brude flygter fra Islamisk Stats tidligere bastion i Raqqa

I den syriske ørken sidder snesevis af IS-kvinder i et overfyldt fængsel og venter på deres børn. Mange af kvinderne har problemer med at fortælle troværdige historier om deres fortid i Raqqa.

Den amerikanske tv-station CNN siger, at kvinderne nu typisk fortæller, hvor chokerede og frastødte de er af Islamisk Stat, efter at de har lært, hvordan gruppen virkelig er.

Mange af dem er nu på vej tilbage til deres respektive lande, hvor de risikerer at blive afvist.

Det gælder en fransk enke efter et IS-medlem, som nu drømmer om at ligge ved Middelhavet i en bikini. Det gælder en engelsklærer fra Homs, som siger, at hun var på vej til Tyrkiet, da hun faldt i et baghold i Raqqa og faldt for en militant. Og det gælder tre indonesiske søstre, som siger, at de blev narret til at komme til Raqqa med løfter om uddannelse.

Saida, som er fra Montpellier i Sydfrankrig, siger til CNN, at hun kun ønsker at vende hjem til sin bil:

- Jeg elsker livet, jeg elsker at arbejde, jeg elsker mine cowboybukser, og jeg elsker mine forældre.

Hun sidder tæt på sin 14 måneder gamle søn, hvis ansigt er arret af insektbid, efter at de har været på flugt væk fra Raqqa i flere uger.

Barnets far, en IS-kriger ved navn Yassine, der betalte menneskesmuglere op mod 40.000 kroner for at få familien ud af Raqqa, døde på rejsen, siger hun.

Saida og andre udenlandske kvinder søgte ned til "Det Islamiske Kalifat" i håb om et nyt liv med stærkt troende mænd.

De siger de kom ned til noget helt andet, end det de havde ventet: sexfikserede IS-krigere og kvinder, som giftede sig og blev skilt op til seks gange.

Den franske kvinde siger, at der for nyankomne kvinder skete en form for "speeddating" med IS-krigere - en form for jihad-Tinder.

- Efter 20 minutters samtale er det ja eller nej. Hvis der er enighed, bliver parret gift, siger hun,

May, en syrisk engelsklærer, siger, at kvinder fra Europa kom for at finde IS-medlemmer, som var stærke, som havde våben, og som kunne beskytte dem

- Idéen var som hentet i en film, siger hun.