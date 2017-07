I sjælden tale kalder Qatars emir krise uretfærdig belejring

Qatars emir opfordrede på et sjældent holdt pressemøde fredag til dialog for at løse en politisk krise mellem sit land og fire arabiske stater.

- Tiden er kommet, til at vi må skåne folket for de politiske forskelle mellem regeringerne, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Saudi-Arabien, Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater og Egypten beskylder Qatar for at støtte terrorisme og for at have for tætte bånd til Iran, Saudi-Arabiens ærkefjende.

Landene kræver blandt andet, at Qatar lukker tv-stationen Al Jazeera. Qatar skal også nedtone de diplomatiske forbindelser med Iran, lukke en tyrkisk militærbase og indstille støtten til oppositionsgrupper i andre lande.

Emiren afviser alle beskyldningerne.

- Qatar bekæmper terrorisme ubarmhjertigt og kompromisløst, og det internationale samfund anerkender dette, sagde han i den tv-transmitterede tale.

Sheik Tamim bin Hamad al-Thani talte, få timer efter at USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, udtrykte tilfredshed med Qatars indsats for at gennemføre en aftale om at bekæmpe terrorfinansiering.

Rex Tillerson opfordrede Saudi-Arabien, Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater og Egypten til at ophæve deres blokade mod Qatar.

De fire boykotlande opstillede 23. juni en liste med i alt 13 specifikke krav til Qatar.

Tidligere i denne uge blev kravet dog omformuleret, således at Qatar skal acceptere seks bredt formulerede principper.

Disse omfatter ifølge nyhedsbureauet AFP en forpligtelse til at bekæmpe terrorisme og ekstremisme samt et stop for provokationer og at opildne til konfrontation og konflikt.

Qatar har tidligere afvist at efterkomme krav, som truer dets suverænitet eller er i strid med folkeretten.