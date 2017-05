Hvidhaj hoppede op i båd og sårede australsk fisker

- Den kom direkte op i båden, hen over bådens motor og landede på dækket, siger han og tilføjer:

- Der lå jeg på knæ, og han så på mig, og jeg så på ham. Derefter begyndte han at rykke sig frem og tilbage og ryste, siger han om hajen, der fyldte knap halvdelen af Selwoods 4,5 meter lange båd.

- Jeg mistede ret meget blod, og jeg var chokeret, så jeg kunne ikke helt opfatte, hvad der skete. Men så gik det op for mig, at jeg måtte væk, og jeg skyndte mig op til bådens øverste del.

Fiskeren mistede en masse blod fra sin sårede arm, men det lykkedes ham at få radiokontakt med lokale redningsfolk, der kom ham til undsætning. De hentede senere hans båd med den døde haj.

Hændelsen skete lørdag, da den ældre fisker var taget ud for at have en rolig eftermiddag ud for Evans Head i den nordlige del af delstaten New South Wales.

Selwood siger, at han har fisket i over 60 år, og at han aldrig har oplevet noget lignende.

- Der er hajer, som er svømmet ind i siden af min båd, og en hvidhaj er svømmet rundt om min båd, og de har taget fisk fra mine snører, men jeg har aldrig været uden for noget som dette, siger han til australsk radio.