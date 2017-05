Hver tredje afstod fra at vælge mellem Macron eller Le Pen

Det er den højeste andel i næsten et halvt århundrede.

24,52 procent af vælgerne undlod at afgive deres stemme. Det viste officielle optællinger, da 80 procent af stemmerne var talt op. Det er den højeste andel siden præsidentvalget i 1969.

Derudover havde ni procent af alle registrerede vælgere stemt blankt eller afgivet en ugyldigt stemme. Til sammenligning afgav blot to procent ugyldige stemmer ved første runde af præsidentvalget.

- Dermed har en ud af tre franskmænd valgt ikke at vælge mellem de to kandidater. Det er virkelig meget for et præsidentvalg, siger Anne Jadot, der er professor ved universitetet i Lorraine.

Emmanuel Macron sejrede sikkert ved søndagens valg med omkring 65 procent af stemmerne.

Men for første gang siden 1969 var valgdeltagelsen ved den afgørende anden runde af valget lavere end i første runde.

- At der var en kandidat fra det yderste højre i anden runde udløste ikke nogen stor mobilisering i forhold til første runde, hvilket står i kontrast til valget i 2002, siger Anne Jadot.

Hun henviser til valget, hvor de franske vælgere på tværs af partierne stemte på den konservative Jacques Chirac for at blokere for Marine Le Pens far, Jean-Marie.

Ved valget i 2002 undlod kun godt 20 procent af vælgerne at stemme på valgdagen.

Chokeffekten ved at have en kandidat fra den yderste højrefløj udeblev ved dette valg, da Le Pens kandidatur var ventet, vurderer Anne Jadot.