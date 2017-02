Israelske soldater har fredag anvendt tåregas, chokgranater og vandkanoner med stinkende vand for at sprede palæstinensere, som markerer årsdag for massakre i Hebron.

Hundredvis af palæstinensere slås mod hæren i Hebron

Israelske soldater anvendte tåregas, chokgranater og vandkanoner med stinkende vand for at sprede palæstinenserne, siger en korrespondent for det franske nyhedsbureau AFP.

500 jødiske bosættere bor i byens midte, hvor de er omgivet af 200.000 palæstinenser. En stor gruppe bosættere kastede fredag sten mod palæstinenserne, som også kastede sten den modsatte vej.

Den 25. februar 1994 dræbte den jødiske ekstremist Baruch Goldstein 29 palæstinensere i det religiøse valfartssted "Patriarkernes Grav". Det er et helligt sted for både jøder og muslimer.

125 blev såret, da Baruch skød løs på 500 forsamlede muslimer, inden han blev lynchet.

Under urolighederne fredag blev der også demonstreret i Hebron mod USA's præsident, Donald Trump. Han har bebudet stærkt støtte til Israel.

Demonstranterne kastede sko mod et stort portræt af den amerikanske leder, hvilket er en ultimativ fornærmelse i den arabiske verden.

- Vi er her i dag for at sende en besked til Trumps regering om, at vi eksisterer. Vi fortjener almindelige rettigheder lige som alle andre i denne verden, siger den palæstinensiske aktivist Issa Amro til AFP.

- Vi har ikke respekt for den amerikanske præsident. Vi har ikke respekt for denne præsident, som ikke finder, at vi er lige med alle andre, siger Issa Amro videre.

Hebron har altid været et brandpunkt i den israelsk-palæstinensiske konflikt.

Siden oktober 2015 har byen også været centrum for en bølge af dødelige uroligheder. Siden palæstinensere indledte opstanden er 252 palæstinensere, 36 israelere, to amerikanere, en jordaner, en eritreer og en sudaner blevet dræbt.