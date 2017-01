Irans præsident, Hassan Rouhani, deltager i en mindeceremoni for den tidligere præsident Ali Akbar Hashemi Rafsanjani i Tehran. Foto: Reuters/Handout

Send til din ven. X Artiklen: Hundredtusinder begraver Rafsanjani i Teheran Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hundredtusinder begraver Rafsanjani i Teheran

Irans øverste leder førte an i en mindeceremoni for Rafsanjani, selv om det er kendt, at de to var uenige.

Verden - 10. januar 2017 kl. 10:31 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hundredtusinder af sørgende iranere samledes tidligt tirsdag ved Teherans Universitet for at deltage i begravelsen af den tidligere præsident Akbar Hashemi Rafsanjani. Det statslige tv viser optagelser af et menneskehav i gaderne omkring universitetet. Her ledede Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, en mindeceremoni for Rafsanjani.

Den nuværende præsident, Hassan Rouhani, og parlamentsformanden, Ali Larijani, ledsagede landets øverste leder ved bønnen. Den tidligere præsident Mohammad Khatami, som var allieret med Rafsanjani, men som er faldet i unåde hos præstestyret, deltog ikke i den officielle delegation ved mindehøjtidelighederne. Rafsanjani var på flere måder i opposition til de øverste ledere. Men han var en politisk sværvægter i Iran og bliver begravet i samme krypt som ayatollah Ruhollah Khomeini, lederen af Irans Islamiske Revolution i 1979. Sorte bannere er rejst mange steder i Teheran tirsdag. Mange steder hænger der store plakater med Khamenei og Rafsanjani sammen. Begravelsesdagen for den tidligere præsident er erklæret officiel helligdag, og der er gratis bus og metro til alle, som vil deltage i mindeceremonierne. Selv Det Hvide Hus har sendt et kondolencebrev til Teheran på dagen, hvilket ikke er sket siden den islamiske revolution i 1979. - Tidligere præsident Rafsanjani var en fremtrædende lederskikkelse i Den Islamiske Republik Irans historie, og USA kondolerer hans familie og pårørende, hedder det i brevet ifølge talsmand Josh Ernest. Rafsanjani døde søndag, 82 år. Han blev i 1989 valgt til præsident og sad på posten frem til 1997. Perioden bød både på forsigtige reformer, men også vild inflation, brud på menneskerettigheder og ikke mindst et anstrengt forhold til Europa. Sidstnævnte skyldtes blandt andet, at den berømte forfatter Salman Rushdie modtog en dødsdom for gudsbespottelse for sin bog "De Satanistiske Vers". Rafsanjani forblev til det sidste en fremtrædende personlighed i iransk politik. Han var en af de få, som kunne være i opposition til den øverste leder. Han talte blandt andet for et bedre forhold til USA.