"Tak hr. Trump for at vise USA's sande ansigt", lyder et slogan fra unge demonstranter i Iran. De demonstrerer på årsdagen for den islamiske revolution.

Hundredtusinder af iranere demonstrerer mod Trump

Irans ledere bruger årsdag for den islamiske revolution til at vise styrke og enhed vendt mod Trump.

Hundredvis af soldater og politifolk er blandt demonstranterne i Teheran, hvor folkemængden er samlet omkring frihedspladsen Azadi.

Demonstranter bærer bannere med påskrifter som "Død over Amerika" og dukke-efterligninger af Trump, mens et orkester fra militærpolitiet spiller iranske revolutionssange.

- Tak hr. Trump for at vise USA's sande ansigt, lyder et slogan fra unge demonstranter.

I tv-interview erklærer nogle af dem sig parate til at dø for Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei.

Mange iranere tilkendegav dog samtidig på sociale medier som Twitter og Facebook, at de er imod afbrændinger af flag, som er en tilbagevendende begivenhed på årsdage for revolutionen.

I sidste uge advarede Trump iranerne, efter at de havde foretaget en prøveaffyring af et missil. Ligeledes blev nye sanktioner indført mod bestemte personer og virksomheder.

Rouhani havde opfordret alle til at deltage i fredagens march for at vise styrken i den islamiske republik. Han hævder, at flere millioner har været ude på gader i protest landet over.

Den islamiske stat, der blev dannet i 1979 på en vision om et muslimsk demokrati, lever videre, mens landet står over for enorme økonomiske udfordringer.

Iran og USA afbrød diplomatiske forbindelser, efter at militante islamistiske studenter angreb den amerikanske ambassade i Teheran og tog 52 amerikanere som gidsler i 444 dage.

I Iran er det landets åndelige leder, ayatollahen, der har den absolutte magt. Ayatollahen har siden 1989 været Irans tidligere præsident Ali Khamenei.