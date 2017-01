Italiensk redningsmandskab med de tre hvalpe, der mandag blev fundet i det begravede hotel Rigopiano. Hvalpene giver håb om, at luftlommer kan betyde, at nogle af de 22 savnede personer kan findes i live.

Hundehvalpe giver håb om at finde overlevende i Italien

Tidligere på dagen meddelte redningsmandskab, at der også er fundet tre hundehvalpe i Rigopiano Hotel, der blev begravet i snemasserne.

Det giver håb om, at der er luftlommer i bygningen, og at der dermed er en mulighed for, at nogle af de savnede stadig er i live.

- Det er et vigtigt livstegn, der giver os håb, siger brandmand Fabio Jerman.

Redningsmandskabet er i gang med at grave en ny sti ind i hotellet i et forsøg på at finde overlevende.

- Det er et kapløb mod tiden, vi ved, at det skal gå hurtigt, men det er ikke et nemt miljø at arbejde i, siger en talsmand for redningstjenesten, Luca Cari.

Det firestjernede hotel Rigopiano blev begravet i sne onsdag, da en stor lavine efter flere kraftige jordskælv i området blev udløst.

Der var omkring 30 personer på hotellet, da det blev begravet og flyttet 10 meter af sneskreddet i Abruzzo i det centrale Italien.

Italienske myndigheder siger, at lavinen ramte bygningen med samme kraft som 4000 lastbiler.

Mange rum i hotellet er fyldt med is, sne, murbrokker og inventar fra gulv til loft.

De fleste af gæsterne stod nær hotellets indgang, da lavinen ramte. De ventede på transport væk fra stedet efter de kraftige jordskælv i regionen.

De tre hundehvalpe, der blev fundet i live mandag, er født i december.

Deres forældre slap ud af hotellet, da lavinen ramte, og blev fundet i live i en tilbygning dagen efter.