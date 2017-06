Hovedvidne i Bill Cosby-sag: Han bedøvede mig med piller

Den 44-årige kvinde fra Toronto er hovedvidne i sagen mod Cosby, som er tiltalt for at have bedøvet hende og forgrebet sig på hende i 2004.

Dagen efter at retssagen mod den amerikanske komiker og skuespiller Bill Cosby begyndte, fik offentligheden tirsdag lov til at høre Andrea Constands historie.

Flere end 50 kvinder har åbent anklaget den 79-årige Bill Cosby for seksuelle krænkelser, men sagerne er så forældede, at strafforfølgelse ikke længere er en mulighed.

Constands sag er den eneste, som Cosby er tiltalt i.

I Montgomery County Courthouse i byen Norristown uden for Philadelphia beskrev Andrea Constand tirsdag, hvordan den kendte skuespiller havde forgrebet sig på hende i 2004 efter at have givet hende tre blå piller, som havde lammet hende.

Det skriver nyhedsbureauet AP på sin hjemmeside.

Bill Cosby sad med sine forsvarsadvokater i den anden ende af retslokalet. Under Constands forklaring lænede han sig en gang imellem frem for at lytte, hviskede til sin advokat og rystede lejlighedsvis på hovedet.

- I mit hoved forsøgte jeg at få mine hænder og ben til at bevæge sig, men jeg var lammet. Jeg kunne ikke gøre modstand. Jeg ville have, at det skulle stoppe, forklarer Andrea Constand.

Overgrebet fandt ifølge anklageren sted i Cosbys hjem i en forstad til Philadelphia. Bliver han fundet skyldig, risikerer han ti års fængsel.

Cosbys advokater forsøgte at finde huller i Constands historie og fremhævede blandt andet forskellene mellem hendes vidneudsagn i retssalen og de forklaringer, hun gav til politiet i 2005.

Forsvaret hævder, at Cosby og Constand havde et forhold, og at hun havde indvilget i det seksuelle samvær.

AP beskriver kvinden som rolig og fattet, da hun begyndte at fortælle nævningene om overgrebet.

Hun fortalte, at Cosby havde sagt, at pillerne var et naturpræparat, der skulle hjælpe hende med at slappe af.

Men efter 20 minutter følte hun sig døsig, hendes syn blev sløret, hun talte utydeligt, og hendes ben føltes som gummi.

Hun fortalte, at Bill Cosby penetrerede hende med hans hånd og lagde hendes hånd på hans penis og gnubbede frem og tilbage.

- Bagefter følte jeg mig ydmyget og meget forvirret, sagde hun under tirsdagens retsmøde.

Krydsforhøret af Andrea Constand fortsætter onsdag.