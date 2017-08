Hovedmistænkt i Barcelona er måske på flugt

Younes Abouyaaqoub, som er 22 år, boede i byen Ripoli nord for Barcelona.

Moussa Oukabir var en af de fem mænd, som blev dræbt af politiet efter et senere angreb i Cambrils. Politiet siger, at de mistænkte havde planlagt flere udspekulerede angreb.

Ifølge de spanske myndigheder mistede gruppen bag angrebet bombemateriale ved eksplosioner i byen Alcanar, som de angreb med biler.

Tre personer blev anholdt i Ripoli i Alcanar fredag.

Avisen El Pais skriver, at politiet i stigende grad er overbevist om, at Abouyaaqoub var den hovedmistænkte.

Nogle medier meldte Younes Abouyaaqoub dræbt fredag, men han er måske stadig på flugt.

Politichef Josep Trapero sagde sent fredag til en spansk tv-station, at teorien om, at Moussa Oukabir var chaufføren blev anset for at være mindre sandsynlig.

Oukabir er mistænkt for at have brugt sin brors papirer til at leje den varevogn, som blev anvendt ved angrebet i Barcelona og den anden, som blev fundet få timer senere i byen Vic.

Den sidstnævnte skulle ifølge politiet bruges som flugtbil.

I alt blev fem dræbt af politiet i Cambrils natten til fredag. Det skete, efter at de i en hvid Audi påkørte en række personer i den catalonske kystby.

I alt har 14 personer mistet livet i de to angreb. Og omkring 130 er kvæstede - heriblandt to danskere. 13 døde i Barcelona, og en kvinde døde i Cambrils, hvor fem mænd i en Audi kørte ind i en menneskemængde. Fem personer blev såret.

Alle i bilen blev dræbt af politiet, der derudover har anholdt fire personer, som er mistænkt i forbindelse med angrebene. Myndighederne har desuden efterlyst fire mænd.