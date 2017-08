Hovedmistænkt fra knivangreb i Finland tilstår drab

Den hovedmistænkte fra et knivangreb, der efterforskes som terror i Turku i Finland, Abderrahman Mechkah, tilstår at have begået to drab og otte drabsforsøg.

Han deltager i et retsmøde via en videoforbindelse fra hospitalet, hvor han behandles for et skudsår i benet. Et skudsår, som han fik, inden han blev anholdt.