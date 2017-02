Hollandske stemmer skal tælles i hånden

Minister siger, at "for eksempel russerne kunne være interesseret i den hollandske valgproces".

Alle stemmer i Holland ved parlamentsvalget 15. marts skal optælles i hånden for at forhindre, at hackere kan manipulere automatiserede optællingssystemer. Det rapporterer tv-stationen RTL, som nævner muligheden for potentielle trusler fra Rusland.

Tv-stationen citerer den hollandske indenrigsminister, Ronald Plasterk, for oplysningerne.

Ministeren advarer om, at der er en risiko for, at valget kan blive hacket, og at der er tegn på, at "for eksempel russerne kunne være interesseret i den hollandske valgproces".

Plasterk siger, at den software, som skulle anvendes af landets valgkomité er sårbart og har ført til spekulationer om faren for hacking.

- Ved det kommende valg må vi sætte vores lid til det gode gamle papir, siger Plasterk til RTL.

Han insisterer i et brev til parlamentarikerne på, at der ikke må være en antydning af tvivl om valgresultatets gyldighed.

Over 12,6 millioner hollandske vælgere skal vælge 150 medlemmer til et nyt parlament. Over 31 partier er indtil nu registreret ved valget. Valgkomiteen afgør fredag, hvor mange af dem, som kommer til at stå på stemmesedlerne.

Det EU- og eurokritiske Frihedsparti med Geert Wilders i spidsen står tilsyneladende stærkere end nogensinde forud for valget.

Partiet kan blive landets største, men mange iagttagere siger, at de fleste andre hollandske partier næppe vil samarbejde med Frihedspartiet.

Det hollandske valg er det første af en række vigtige valg i Europa, hvor mange venter at se indvandrerkritiske og højreorienterede partier gå frem.

Premierminister Mark Rutte's Liberale parti, VVD, står til at få en andenplads med mellem 23 og 27 pladser. Wilders parti står til at få mellem 27 og 31 pladser.

Der skal 76 pladser til et flertal i parlamentet.