Hollands konge flyver for flyselskab to gange om måneden

Det er ingen hemmelighed, at den hollandske kong Willem-Alexander har en kærlighed for at befinde sig højt over jorden i en flyvemaskine. Men i et nyt interview afslører han, at han har fløjet i et hidtil ukendt omfang.

Således har den 50-årige konge, der er uddannet pilot, de seneste 21 år fløjet regelmæssigt for det hollandske flyselskab KLM. Det fortalte han onsdag i et interview med De Telegraaf, skriver New York Times.

- Det vigtigste for mig er, at jeg har en hobby, som kræver fuld koncentration. Du har flyet, passagerne og et personale. Det bærer du ansvaret for. Du kan ikke tage problemerne fra land med dig i luften.

- Du kan for et kort øjeblik koble af og koncentrere dig om noget andet. Det er den største afslapning for mig, siger kong Willem-Alexander til De Telegraaf.

To gange om måneden har han som andenpilot fløjet for det hollandske flyselskab rundt i Europa.

Kongen fortæller til den hollandske avis, at han ofte hilser på passagerne over højttaleren, men at han helst holder sin identitet hemmelig.

- Fordelen er, at jeg altid kan byde folk hjerteligt velkommen i personalets og kaptajnens navn.

- Så jeg behøver ikke sige mit eget navn, men de fleste lytter alligevel ikke, siger han i interviewet.

Kong Willem-Alexander blev konge i 2013, efter hans mor, dronning Beatrix, abdicerede efter mere end 30 år på tronen. Han er gift med dronning Máxima.

Den hollandske konge er blot en blandt flere royale, der har taget en uddannelse som pilot. Eksempelvis har det britiske kongehus flere flyvekyndige prinser.

Prins William har fløjet redningshelikopter for blandt andet det britiske militær, mens broren, prins Harry, har været pilot i britiske militærfly i Afghanistan.