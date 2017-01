Frankrigs præsident, François Hollande, og forsvarsminister Jean-Yves Le Drian (t.h.) tager et kig over mod det område, som Islamisk Stat kontrollerer. De var begge på besøg i Irak mandag.

Hollande tror på sejr i Mosul inden sommer

Indsatsen mod terror i Irak er med til at forebygge terrorhandlinger i Frankrig, siger Hollande under besøg.

- Vi fik bekræftet, at vi formentlig kan nå dette mål i foråret, i hvert fald inden sommer, siger Hollande.

Kampen om at genvinde kontrollen over den irakiske by Mosul fra Islamisk Stat kan vindes i løbet af foråret.

Han talte under et besøg i Erbil, som er hovedby i den kurdiske del af Irak.

Tidligere på dagen besøgte han Iraks hovedstad, Bagdad, samtidig med at den blev ramt af et bilbombeangreb. Det dræbte 24 mennesker. Islamisk Stat hævder at stå bag.

Frankrig er et af de mest aktive medlemmer i den internationale koalition, der bekæmper den militante islamistiske gruppe i Irak.

Landet har i løbet af de seneste par år været ramt af flere terrorangreb, og de franske myndigheder er bekymrede for, om franske jihadister vender tilbage og kan foretage terrorangreb i hjemlandet efter at have kæmpet i Irak og Syrien.

- Indsatsen mod terror her i Irak er også med til at forebygge terrorhandlinger på vores egen jord, sagde Hollande mandag under et besøg på en base, hvor franske soldater træner irakiske elitestyrker.

Den internationale koalition med USA i spidsen indledte sin indsats i kampen mod Islamisk Stat for lidt over to år siden.

Iraks premierminister, Haider Abadi, lovede inden jul, at Islamisk Stat ville være presset ud af Mosul inden nytår. Men sådan gik det ikke.

Islamisterne holder fortsat stand i byen, hvor gruppens leder, Abu Bakr al-Baghdadi, udråbte et såkaldt kalifat i 2014. Det er uklart, om Baghdadi fortsat befinder sig i Mosul.