Holland tager et skridt mod at tillade hampdyrkning

Hollands parlament har taget et skridt i retning af at tillade dyrkning af hamp, der bruges til at fremstille cannabis.

Tirsdag stemte Andetkammeret, som er det ene af parlamentets to kamre, for at tillade producenter at dyrke hampplanter og udvinde stoffet på lovlig vis.