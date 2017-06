Holland dømmes delvis ansvarlig for muslimers død i Bosnien

En hollandsk appeldomstol stadfæster, at Holland var delvis ansvarlig for 300 muslimers død i Srebrenica i Bosnien i 1995.

Afgørelsen stadfæster en afgørelse fra 2014. Den konstaterede, at de hollandske FN-soldater burde have vidst, at ved at sende de 300 muslimer ud af deres lejr i landsbyen Potocari beseglede deres skæbne.

De blev alle dræbt sammen med op mod 8000 andre muslimske drenge og mænd under det største enkeltstående massemord i Europa siden Anden Verdenskrig.

Domstolsafgørelsen er meget usædvanlig.

Folk i FN-operationer har immunitet. Men i dette tilfældet er det staten Holland, der har stået på anklagebænken for dets forvaltning af FN-operationen.

Den øverste ansvarlige for de serbiske styrker, Ratko Mladic, står anklaget ved FN's krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien. Han spillede en central rolle under massakren.

Han er tiltalt for to tilfælde af folkemord og ni tilfælde af forbrydelser mod menneskeheden. Der ventes dom senere i 2017.