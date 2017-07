Højst usædvanligt har løvinde adopteret leopardunge

Løvinden er fotograferet i Tanzania af en privatperson, og det er første gang, at man har dokumenteret, at et vildt kattedyr har adopteret en unge fra en anden katteart, skriver det britiske medie The Guardian.

Den femårige løvinde, der kaldes Nosikitok, overvåges nøje, da den bor i det naturbeskyttede område Ngorongoro.

Hun skal have haft et eget kuld unger i slutningen af juni, men løvinden har sandsynligvis mistet sine unger.

Det kan være forklaringen på, hvorfor hun har ladet leopardungen komme hende så nær, fortæller Luke Hunter, der er formand for organisationen Panthera, der kæmper for bevarelsen af kattearterne, til The Guardian.

- Hun er psykisk indstillet til at tage sig af katteunger, og den lille leopard passer til hende - den er næsten præcist samme alder som hendes egne unger, og fysisk ligner den dem.

Det er ifølge ham ikke naturligt for løver at tage leopardunger til sig.

- Hun ville ikke tage sig af ungen, hvis hun ikke i forvejen havde moderinstinkt. Men til trods for det, så har jeg aldrig før set noget lignende, og hvorfor hun gør det, er et mysterie.

- Det er i sandhed et unikt tilfælde. Det er meget sandsynligt, at hun har mistet sine egne unger og fundet leopardungen på et tidspunkt, hvor hun har været særligt sårbar, siger han.

Ifølge Hunter går leopardungen dog en usikker fremtid i møde.

Det er ikke sikkert, at andre løver vil acceptere ungen. Finder en flok løver ungen, vil den derfor sandsynligvis blive slået ihjel.

Formår ungen for at blive mellem 12 og 18 måneder, er det dog sandsynligt, at den finder tilbage sin naturlige opførsel som leopard, fortæller Hunter til The Guardian.