Højhusbrand i London kan udskyde brexit-forhandlinger

En storbrand i et højhus i London onsdag, hvor flere meldes omkomne, kan betyde, at Storbritanniens forhandlinger om at forlade EU kan blive udskudt.

Det var ifølge britiske medier ventet, at den britiske premierminister, Theresa May, og hendes konservative parti og det nordirske parti DUP onsdag ville kunne præsentere en aftale om at danne en mindretalsregering med Theresa May i spidsen.