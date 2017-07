Højhus ved Hawaiis berømte turiststed Waikiki står i flammer

12 personer har haft behov for lægehjælp, og antallet af omkomne kan ændre sig, oplyser han.

Det oplyser David Jenkins, der er talsmand for brandvæsnet i Honolulu, ifølge AP.

Mindst tre personer er omkommet i en brand i et 36 etagers højhus i Honolulu på Hawaii.

Reuters skriver, at en mindst en person er i kritisk tilstand.

Omkring 100 brandfolk kæmper lørdag morgen dansk tid mod flammerne i bygningen, som ligger i udkanten af en af den amerikanske øgruppes mest berømte turiststeder, Waikiki.

Højhuset indeholder 568 lejligheder.

Årsagen til branden kendes ikke, men Honolulus borgmester, Kirk Caldwell, oplyser, at bygningen, der er opført i 1971, ikke er udstyret med sprinkleranlæg.

Ifølge chefen for brandvæsnet i byen, Manuel Neves, ville sprinklere uden tvivl have forhindret branden i at sprede sig fra den lejlighed, hvor den opstod.

Brandfolk går fra dør til dør, og det er uvist, om der fortsat er folk fanget inde i bygningen. Hovedparten af beboerne skulle dog være reddet ud. De fleste ved egen hjælp.

Branden begyndte fredag eftermiddag lokal tid i en lejlighed på 26.-etage. Flammerne spredte sig til mindst en af både de lavere- og højereliggende etager og adskillige andre lejligheder, skriver avisen Honolulu Star-Advertiser ifølge Reuters.

På billeder ses tyk, sort røg vælde ud fra bygningen.

- Vi kunne se røg strømme ud og gulvet uden for brandtrappen var afsvedet, siger Patrick Williamson, der bor på 32.-etage sammen med to sønner på ti og 12 år, til AP.

De skyndte sig ud af bygningen, da de lugtede røg.

Troy Yasuda, der bor i en bygning på den anden side af gaden, kom med vand til flere af de evakuerede.

- De var ved at blive kvalt på grund af røgen, siger han og tilføjer, at folk havde fortalt, at de var sluppet ud af bygningen gennem mørke brandtrapper.

I London blev mindst 80 mennesker dræbt, da der 14. juni udbrød brand i et bolighøjhus på 24 etager.