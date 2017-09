Højesteret annullerer Kenyas valg på grund af fusk

- Præsidentvalget 8. august blev ikke gennemført i overensstemmelse med forfatningen, siger dommeren David Maraga. Han har afgjort sagen til fordel for oppositionen, som gik til domstolen for at få erklæret Kenyattas sejr ugyldig.

Kenyattas advokater siger ifølge nyhedsbureauet AP i en umiddelbar reaktion, at det er "en meget politisk beslutning".

Domstolen gav tidligere oppositionsleder Raila Odinga og hans koalition, Den Nationale Super Alliance (Nasa), adgang til valgkommissionens server for at verificere resultatet.

Oppositionens gennemgang af det elektroniske resultat blev overvåget af it-eksperter, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Odinga er tilfreds med højesterettens beslutning.

- Dette er en historisk dag for Kenyas folk og ydermere for folk på det afrikanske kontinent, siger han ifølge AFP og tilføjer, at det er første gang, at resultatet af et præsidentvalg er annulleret i Afrika.

Videre siger han, at oppositionen ikke har tillid til valgkommissionen.

Valgresultatet blev meddelt 11. august og gav altså Kenyatta en ny præsidentperiode, hans anden.

Han fik 54 procent af stemmerne, Odinga 44,7 procent.

Odinga har hævdet, at valgkommissionens computere blev hacket for at genvælge Kenyatta.

Kommission har sagt, at ja, nogle forsøgte at hacke os, men det lykkedes ikke.

AP skriver dog, at der opstod usikkerhed og bekymring om valget, da den embedsmand, der skulle overvåge det elektroniske valgsystem, blev fundet tortureret og dræbt nogle dage før valget.

AP skriver også, at der var lagt op til protester på gaderne, hvis domstolen fredag havde erklæret valget for lovligt.

Internationale valgobservatører sagde efter valget, at de ikke havde set noget forkert.

Valget var præget af vold og uro. Menneskerettighedsgrupper siger, at mindst 24 mennesker blev dræbt.