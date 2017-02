Hjort har intet konkret pengeløfte med til USA-kollega

Danmark bakker op om Nato-målsætning om at bruge to procent på forsvaret. Men der er lang vej.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) kommer ikke til at give et helt konkret løfte med beløb på, når han og Nato-kollegerne onsdag eftermiddag for første gang møder USA's nye forsvarsminister, James Mattis.

Mattis vil støttet af Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg lægge pres på de allierede for at leve op til målsætningen om at bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvaret i 2024.