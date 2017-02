Hjort føler sig beroliget af klar tale fra USA-kollega

- Man kan ikke forvente, at amerikanske skatteydere bliver ved med at betale for sikkerheden i Europa, hvis ikke europæerne selv viser vilje og vej til at øge udgifterne.

- Det var ikke truende, det var konstaterende, at sådan er den nye regerings politik. At der bliver lagt alvor bag ordene, siger Claus Hjort.

Men den danske forsvarsminister mener, at Danmark og alle de øvrige Nato-medlemmer kan føle sig helt overbevist om USA's fortsatte opbakning til Nato efter at have hørt forsvarsminister Mattis tale.

- Der var fuld forpligtelse på Nato-samarbejdet. De fleste af de mange, mange taler, der blev holdt, blev indledt med at takke den amerikanske forsvarsminister for hans stærke indlæg, som jo var stærkt beroligende for alle, der sad i lokalet.

Men der var ifølge den danske minister også klar besked til alle hovedstæder om, at der ikke er nogen vej uden om at øge forsvarsbevillingerne.

Appellen rammer også Danmark. Det danske forsvarsbudget var sidste år på 1,17 procent af det danske bruttonationalprodukt (bnp) og dermed langt fra den fælles Nato-målsætning på to procent.

Men Hjort kan ikke komme med et klart løfte om, hvornår Danmark kan leve op til målet. Oplægget til næste femårige danske forsvarsbudget kommer først til oktober.

- Det er jo et vilkår. Vi kan ikke kortslutte en hjemlig økonomisk proces. Jeg tror, at den nye amerikanske administration også vil anerkende, at der er nogle politiske processer, siger Claus Hjort.

Men han lader ingen tvivl om, at Danmark og alle andre lande føler sig forpligtet af målet.

- Vi er jo dybt afhængige af amerikansk tilstedeværelse og deres militære kapacitet for at forsvare Europa mod aggressioner. Det er ikke et tema, man kan sige andet om, end at selvfølgelig skal vi opfylde det.

- Vi kan ikke undvære amerikanernes tilstedeværelse i Europa, siger Hjort.

Han forventer ikke, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kan have et konkret løfte med til Nato-topmøde til maj - men han forventer, at topmødet vil tale om, at landene laver køreplaner for, hvornår de kan levere.