Hjernen bag angreb på café i Bangladesh meldes dræbt

Flere formodede militante islamister er blevet dræbt af sikkerhedsstyrker i Bangladesh. Politiet mener, at en af dem er manden, der er mistænkt for at være hjernen bag sidste måneds angreb på en café i hovedstaden Dhaka.

I sidste måned tog en gruppe unge mænd med macheter livet af 20 gidsler og to politibetjente på en café i Dhaka, før fem af mændene blev skudt og dræbt af politiet.

Størstedelen af gidslerne var udlændinge. Cafeen var et populært samlingspunkt for diplomater, udlændinge og middelklassefamilier.

Islamisk Stat (IS) har taget skylden for angrebet, men Bangladeshs regering beskylder den lokale gruppe Jamaat-ul-Mujahideen for at stå bag

Chefen for Bangladeshs politi, A. K. M. Shahidul Hoque, siger lørdag til AFP, at politiet er "99 procent sikre på", at lederen af Jamaat-ul-Mujahideen var i skjulestedet, da det blev stormet.

Bangladesh er siden nytår blevet ramt af et stigende antal angreb, som militante islamister har taget ansvar for. Medlemmer af religiøse minoriteter, ateister og homoseksuelle er blevet hakket til døde med macheter.

Myndighederne har slået hårdt ned på lokale jihadister og arresteret tusindvis af mennesker. Men kritikere påstår, at arrestationerne er vilkårlige eller designet til at lukke munden på politiske modstandere.