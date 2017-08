Historiker: Prins Philip inviterede folket ind i kongehuset

- Han har moderniseret kongehuset indefra ved at være sparringspartner for dronningen. Han fik hende til at åbne op og komme mere i øjenhøjde med befolkningen, siger han.

Da den nu 96-årige prins for knap 70 år siden skulle indtage pladsen ved dronningens side, var det en rolle, som han selv skulle definere. Den gang var der ikke var mange kvindelige monarker.

Men fra dag ét forstod han og accepterede det, påpeger Hovbakke. Rollen som ægtemand og rådgiver skulle senere vise sig at få stor betydning for, hvordan befolkningen opfattede det britiske monarki.

- Han er efterhånden blevet folkets mand i kongehuset, men det har han bestemt ikke været hele tiden, siger han.

Inden årtusindskiftet blev kongehuset mødt af modvind og blev ifølge Lars Hovbakke kritiseret for dets måde at håndtere prinsesse Dianas død på.

Men da regentparret erkendte det og valgte at åbne op, hvor både dronningen og prinsen viste mere af sig selv, gik det den anden vej.

Den udvikling kan han tage en stor del af æren for, vurderer historikeren.

- Det har medført, at det britiske kongehus er gået fra at være et af de mindst populære i Europa til at være et af de mest populære i verden, siger han.