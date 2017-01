Hijabdømt frisør i Norge anker til højesteret

En frisør i det vestlige Norge har anket en dom til højesteret, efter at hun er blevet idømt en bøde på 3000 norske kroner for at nægte en kvinde med muslimsk hovedtørklæde adgang til sin frisørsalon.

Frisøren Merete Hodne nægtede den hijab-klædte Malika Bayan adgang til sin salon i efteråret 2015.

Sagen kom for retten, fordi Hodne nægtede at indgå et forlig ved at betale 8000 norske kroner til den forurettede.

Frisøren nægter, at der er tale om diskriminering.

Retten fandt det godtgjort, at der var tale om religiøs diskrimination - at frisøren havde nægtet at betjene Malika Bayan, fordi hun bar hijab.

Den muslimske kvinde og en veninde kom ind i salonen for at høre, hvad det ville koste at få striber i håret.

- For mig er hijaben et ekstremt politisk symbol. Jeg bliver dårlig, når jeg ser folk med hijab, har Hodne forklaret.

- De kom ind, spurgte hvad det ville koste at få striber i håret, og jeg sagde, at jeg ikke tager imod sådan nogen som dem. At de måtte gå til en anden frisør. Og så gik de ud igen, forklarede Hodne under de første retsmøder.

I tingsretten (byretten) blev Hodne dømt til at betale 10.000 norske kroner plus sagsomkostninger på 5000 kroner.

Hun ankede sagen til lagmannsretten (landsretten), hvor bøden blev sat ned til 3000 norske kroner, og hvor hun slap for at betale modpartens sagsomkostninger.

Landsretten reducerede bøden, fordi den fandt, at der "ikke helt kan ses bort fra, at den forurettede opsøgte salonen for at se, hvordan den tiltalte ville reagere".

Hodne har ikke kendt sig skyldig i lovbrud i hverken tingsretten eller i lagmannsretten.