Heroiske hjemløse hyldes for indsats under Manchester-angreb

To hjemløse reagerede hurtigt, da en popkoncert mandag udviklede sig til et mareridt for adskillige tusinde mennesker i Manchester.

33-årige Chris Parker sad på det tidspunkt tæt på samme foyer. Og midt i blodbadet, hvor de omkring 21.000 koncertgængere strømmede væk fra, skyndte han sig den anden vej for at hjælpe ofrene.

- Jeg hørte et brag og så et splitsekund senere et hvidt lysblink. Så kom der røg, og jeg hørte skrig, siger en grådkvalt Chris Parker om sine oplevelser af angrebet.

- Den (eksplosionen, red.) væltede mig omkuld. Så rejste jeg mig, og i stedet for at løbe væk, så løb jeg instinktivt tilbage for at hjælpe, siger han til nyhedsbureauet Press Association.

Da Chris Parker ankom til stedet, så han adskillige unge mennesker ligge på jorden med grusomme kvæstelser.

- Jeg så en lille pige. Hun havde mistet sine ben. Jeg pakkede dem ind i en merchandise-T-shirt og spurgte, hvor hendes mor og far var. Hun sagde, at hendes far var på arbejde, og moren var deroppe, siger Chris Parker, der mener, at moren er en af de omkomne efter angrebet.

- Jeg har grædt lige siden, tilføjer han.

Chris Parker fortæller i øvrigt, at han senere forsøgte at trøste en kvinde, der døde i hans arme.

En onlineindsamling har siden tirsdag samlet knap 90.000 kroner ind til Chris Parker som tak for hans indsats.

35-årige Stephen Jones, der lå og sov i nærheden af Manchester Arena, skyndte sig også mod gerningsstedet, da han hørte eksplosionen.

Stephen Jones fortæller, at han blev nødt til at hjælpe mange børn, der var blevet ramt af bomben.

- Vi måtte hive søm ud af deres arme, og en lille pige var også blevet ramt i ansigtet, siger han til tv-stationen ITV.

- Jeg ville ikke have kunnet leve med mig selv, hvis ikke jeg havde hjulpet, tilføjer han.

Ligesom Chris Parker kan Stephen Jones se frem til en belønning for indsatsen.

Foreløbigt er der samlet omkring 86.000 kroner ind til ham gennem en onlineindsamling.