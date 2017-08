Hedebølger truer med at dræbe flere europæere

Høje sommertemperaturer kan koste over 150.000 europæere livet årligt inden år 2100, hvis vi ikke gør noget nu for at bremse klimaforandringerne.

Sådan lyder vurderingen i en ny undersøgelse, der er offentliggjort i Lancet Planetary Health Journal.

Til sammenligning har ekstremt vejr i gennemsnit kostet omkring 3000 mennesker livet årligt i perioden fra 1981 til 2010.

Undersøgelsen bygger delvist på analyser af 2300 vejrkatastrofer i EU-området fra 1981 til 2010 og prognoser om, hvordan klimaet vil udvikle sig frem til år 2100.

Langt størstedelen af de mange dødsfald - 99 procent - forventes at blive forårsaget af ekstrem varme, mens brande, oversvømmelser og storme står for én enkelt procent af de forventede dødsfald.

Forskerne bag undersøgelsen advarer om, at det kan have store konsekvenser for sundhedsudgifterne i de europæiske lande, hvis klimaet løber løbsk og det ekstreme vejr bliver mere almindeligt.

- Klimaforandringer er en af de største trusler mod menneskets helbred i det 21. århundrede, siger Giovanni Forzieri, som er en af forfatterne bag undersøgelsen.

Han tilføjer, at med mindre der omgående sættes ind mod klimaforandringerne, risikerer 350 millioner europæere årligt at mærke til virkningerne af det mere ekstreme vejr.

Det omfatter blandt andet at blive ramt af sygdom, at miste sit hjem i oversvømmelser eller at opleve posttraumatisk stress.