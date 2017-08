Hedebølgen Lucifer kræver liv i Sydeuropa

Hedebølgen, der har fået navnet Lucifer, har i de seneste dage kostet to mennesker livet i Rumænien og tre i Italien.

Temperaturerne i dele af det sydlige Europa er nået op over 40 grader, og det har flere steder fået myndighederne til at advare folk mod at opholde sig udendørs i den ekstreme hede.

Snesevis af skovbrande er opstået i det knastørre terræn på Balkan, i Italien samt i nogle dele af Frankrig og Spanien.

Spaniens meteorologiske institut advarer lørdag om temperaturer op mod 44 grader i 31 af landets 50 provinser.

Selv om denne del af Europa er vant til varme somre, betegner myndighederne det som usædvanligt, at de høje temperaturer varer ved i flere dage.

Særligt Balkan-landene er hårdt ramt. Meteorologer i Serbien siger, at det varme vejr kommer fra det afrikanske kontinent og blæser op over Balkan.

- Det er bare for meget, siger den 52-årige ejendomsmægler Sasa Jovanovic i den serbiske hovedstad, Beograd.

- Nogle gange føler jeg, at jeg ikke kan trække vejret.

Både her og i andre af Balkan-landene opfordrer myndighederne folk til at blive indendørs og huske at drikke rigeligt med vand.

I det lille naboland Montenegro er gaderne øde i hovedstaden, Podgorica. De, der har mulighed for det, er fortrukket til Adriaterhavet for at blive kølet ned.

Både her og langs den kroatiske kyst er der meldinger om flere skovbrande på grund af det tørre landskab.

I Albanien kæmper brandfolk mod omkring 15 skovbrande, der har bredt sig.

Varmen har ødelagt afgrøder flere steder, hvor der meldes om fare for vandmangel. Både i Serbien og Italien har myndighederne bedt folk holde igen med vandforbruget, fordi der er frygt for, at vandet kan blive en mangelvare.