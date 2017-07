Hawking advarer om Trumps klimadom: 250 grader og svovlregn

Det siger den britiske videnskabsmand, som blev verdensberømt på sine opdagelser om universets sorte huller, i et interview med BBC.

Donald Trumps klimapolitik kan få afgørende betydning for klodens klima, mener Stephen Hawking.

- Vi er tæt på vendepunktet, hvor den globale opvarmning bliver irreversibel. Trumps valg kan skubbe Jorden ud over kanten, så den bliver som Venus med en temperatur på 250 grader og regn af svovlsyre, siger han.

Trump besluttede for en måned siden, at USA ikke længere skal være med i den historiske klimaaftale, der blev indgået på et FN-møde i Paris i 2015.

Aftalen var historisk, da verdens lande for første gang blev enige om, at klimaet skal reddes ved at begrænse udledningen af drivhusgasser.

Hawking tilhører den fløj, der mener, at klodens befolkning fortsat kan gøre noget for at bremse udviklingen.

- Klimaforandringen er en af de største farer, vi står over for. Vi kan afværge den, hvis vi handler nu, siger Hawking.

I interviewet, der er optaget i forbindelse med forskerens 75 års fødselsdag, giver han dog også udtryk for, at det bedste håb er overlevelse på andre planeter.

Universets mystiske sorte huller har i mange år været Hawkings kernekompetence.

I sit seneste projekt har han sat sig for at udforske liv i rummet. Det er et projekt, som blandt andet bliver støttet af Facebook-skaberen Mark Zuckerberg.

Hawking lider af sygdommen ALS og sidder i kørestol. Han har ikke talt med sin naturlige stemme i årtier.

En maskine koblet til forskerens ansigt kan registrere bevægelser i hans kindmuskler og omsætte dem til ord via en robotstemme.