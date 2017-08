Harveys vandmasser spreder kemikalier i Texas' huse og haver

- Efter at være blevet sendt fra hus og hjem under en utrolig storm risikerer folk at vende hjem til en helt anden risiko - at blive udsat for farlige stoffer, siger Loeb.

Hun siger, at huse og haver kan være forurenet med arsenik og bly.

- Der var en risiko for at blive udsat for kemikalier på huden, da vandet steg. Men det bliver måske endnu mere farligt, når vandet trækker sig tilbage, og folk begynder at reparere deres huse, siger Loeb.

EPA siger, at den største udfordring nu er at sikre, at folk har adgang til rent drikkevand, og at man bliver instrueret i farerne ved det forurenede vand.