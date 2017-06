Hammond skal overbevise eliten om brexit-vision

Den britiske finansminister, Philip Hammond, har torsdag chancen for at lancere sin vision om et erhvervsvenligt farvel til EU i den politiske debat.

Philip Hammond får chancen ved en årlig samling for eliten i Londons finansdistrikt, der frygter, at Storbritannien vil miste mange aktiviteter i EU, efter at May har sagt, at "ingen aftale er bedre end en dårlig aftale."

Den gigantiske britiske bankindustri opfatter Hammond som deres mægtigste politiske allierede, og der var dyb bekymring i sektoren op til valget, da det kunne se ud til, at han ville blive frataget sit job.

- Det er i alles interesse, at den britiske finanssektor forbliver stærk og konkurrencedygtig, siger Andrew Parmley, som er borgmester for finansdistriktet City of London.

Op til middagen i Mansion House sent torsdag, hvor også den britiske nationalbankdirektør, Mark Carney, skal tale, har der været mange spekulationer om, at Hammond ville melde afbud.

Flere aviser har tidligere skrevet, at han var uenig med Theresa Mays magtfulde rådgivere og var på vej til at blive udskiftet som minister.

Men efter den svage valgsejr er May kommet under pres fra flere partifæller for at være mere fleksibel. Hun har efter valget genudnævnt Hammond og fyret de tidligere så magtfulde rådgivere.

- Hammond har nu en langt stærkere position end tidligere, siger en ledende bankmand, som ønsker at være anonym.

- Hammond er pragmatiker og erhvervsvenlig, og hans linje har vundet frem. Det er finansministeriet, som har gjort alt det vigtige arbejde omkring brexit, tilføjer han.

I kontrast til Mays kompromisløse retorik har Hammond understreget betydningen af, at britiske arbejdsgivere kan fortsætte med at finde kvalificeret arbejdskraft i EU.

- Jeg er glad for, at jeg blev genindsat som finansminister og kan fortsætte kampen for britiske job og for britiske virksomheder, hed det i et tweet fra Hammond dagen efter valget.

Avisen The Times skrev onsdag, at Hammond vil have May til at holde Storbritannien inde i EU's toldunion.