Et udvalg i det britiske parlament har fundet beviser for, at næsten en tredjedel af de 16-18-årige piger i Storbritannien har oplevet uønsket seksuel berøring i skolen.

Halvdelen af britiske piger har oplevet sexchikane i skolen

Mere end halvdelen af pigerne på britiske folkeskoler og gymnasier har været udsat for sexchikane. Det afslører en rapport fra et udvalg i det britiske parlament tirsdag.

Af rapporten fremgår det yderligere, at sexchikane er blevet en forventet del af pigernes hverdag. Udvalget har fundet beviser for, at næsten en tredjedel af de 16-18-årige har oplevet uønsket seksuel berøring i skolen.

- Ingen, som hører eller læser om denne opsigtsvækkende statistik, kan længere se bort fra, hvor alvorligt det her problem er, siger Katie Russell fra organisationen Rape Crisis, der arbejder med ofre for seksuelt misbrug.

Under arbejdet med rapporten har unge fortalt udvalget, at klager over seksuel chikane ofte går i glemmebogen, uden der bliver handlet.

Udvalgsformand Maria Miller fra Det Konservative Parti fortæller, at lærerne ofte affejer sexchikane som "drillerier".

Knap tre fjerdedele af de 16-18-årige piger fortæller, at udtrykket "tøjte" regelmæssigt bliver brugt om piger i skolen.

Maria Miller kritiserer Storbritanniens uddannelsessystem for ikke at have "en sammenhængende plan" for at komme problemet til livs.

I henhold til det nuværende pensum er undervisning i såkaldt seksuel sundhed obligatorisk på britiske ungdomsuddannelser. Det er undervisning i seksuelle relationer og samtykke derimod ikke.

En talsmand for den britiske regering siger, at regeringen nu vil overveje de anbefalinger, rapporten kommer med.

- Skolen skal være et sikkert sted, og heldigvis er kriminalitet (i skolen, red.) en sjældenhed. Men ingen unge skal opleve chikane eller vold, lyder det fra den unavngivne talsmand.